بالفيديو| وصلة رقص بين جوهرة ومايا دياب على أنغام "لاء لاء"

نشرت الراقصة الروسية، جوهرة، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهر المقطع وصلة رقص لجوهرة بصحبة الفنانة اللبنانية مايا دياب، على أنغام الأغنية الشعبية "لاء لاء"، خلال تواجدهما بحفل زفاف بإحدى فنادق القاهرة الكُبرى.

وظهرت الراقصة ببدلة باللون الأخضر، في حين تألقت الأخيرة بفستان قصير من الريش الأبيض، مع حذاء من الريش أيضًا.

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وكانت محكمة الجيزة، أصدرت الشهر الماضي، حكما بالحبس لمدة عام، على الراقصة جوهرة، ونسبت المحكمة للراقصة عدة اتهامات، من بينها التحريض على الفسق، والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور، وذلك بعد مرور ما يقرب من 14 شهرا على واقعة القبض علىها.

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