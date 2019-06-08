فتاتان تتعرضان للضرب المبرح من قبل رجال لسبب غريب

شهدت العاصمة البريطانية لندن، تعرض شاباتين مثليتين للعنف على يد رجال غرباء، بعدما رفضا طلب المعتدين بتقبيلهن لبعضهن، داخل حافلة نقل.

واعتدى الرجال على المرأتين العشرينتين باللكمات، ما أدى لتطخ وجوههن وبقية أجسادهن بالدماء، فضلًا عن سرقة الهاتف والحقائب، داخل حافلة ليلية في منطقة وست هامستيد بلندن، وفقا لما ذكره "رويترز".

وبدورها، ذكرت الشرطة تفاصيل الواقعة، في بيان لها، بأن 4 رجال اقتربوا من شابتين مثليتين تجلسان في الطابق العلوي من الحافلة، ووجهوا لهن تعليقات غير لائقة وإباحية، ثم اعتدوا عليهن وسرقوهن، وفروا هاربين.

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وأكدت الشرطة على خضوع المرأتين العلاج، داخل أحد المستشفيات، نتيجة إصابتهما بجروح متفرقة في منطقة الوجه.

وفي سياق متصل، علق رئيس بلدية لندن صادق خان، على الحادثة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: "يعد ذلك الاعتداء معاداة للنساء، ووصفه بـ"الجريمة المقززة".

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