تعرفي على أحدث إطلالات "ريزورت 2020" الشبابية

"طوكيو ليلا" هذا كان عنوان مجموعة ريزورت 2020 لعلامة See by Chloé، وقد قيل أن المجموعة نفسها كانت مستوحاة من ثلاث أفكار هي النشاط الكثيف لمعبر شيبويا، والأزياء الفريدة والشبابية في حي أوياما في طوكيو، بالإضافة إلى الملابس المنزلية المريحة غير المألوفة.

وزينت الزخارف الهندسية الجريئة قطع التريكو في حين أتت قمصان التيشرتات مطبعة بألوان مشرقة ومطبعة بشعار العلامة؛ ما جعلها أكثر حيوية كطبيعة طوكيو، لكن الأناقة الباريسية الشاملة للمجموعة برزت مجددًا من خلال ملابس جاهزة سهلة الارتداء.

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وكانت التشكيلة رياضية وناعمة شملت جاكيت جينز رائعًا باللون الأزرق والأرجواني مع تنانير جينز بأطراف غير متماثلة، وجاكيتًا من جلد الغنم الرمادي بنمط البومبر، إلى جانب فساتين وتنانير الأوشحة من قماش كريب دو شين و الدانتيل.

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وأتت الفساتين بأفضل جودة من الأقمشة وخفيفة الوزن مع طيات متناهية الصغر، في حين بدت قطع التريكو مرحة وجميلة بظلال الليلكي والكريمي العسلي.

وبشكل عام، بدا أن التشكيلة كانت مزيجًا من عقلية "شيء لكل شخص".

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