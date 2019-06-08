صاحبات 3 أبراج تُفضِّلن الخطوبةُ القصيرةُ

توجد العديد من العوامل التي تتحكّم بقرار تحديد مدّة الخطوبة، وبينما يختار بعض العرسان التروّي، وأنْ تكون مدّة الخطوبة طويلة، يفضّل البعض الآخر خطوبة قصيرة، قبل الزّواج.

وذكرت مجلة "إيليت ديلي"، أن الأبراج تلعب دورًا مهمّا في ذلك القرار، وفيما يلي، جلبنا لكِ أبراجًا تفضّل خطوبة قصيرة، وزواجًا سريعًا:

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برج الأسد

لا تمانع ابنة الأسد في الالتزام بعلاقة طويلة الأمد بسرعة، فمجرّد أنْ تغرم بشخص ما، تكون مستعدّة لقضاء بقيّة حياتها معه، ولا تودّ الانتظار طويلًا قبل الزّواج.

برج الجدي

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لا تفتح سيّدة الجدي قلبها بسهولة، ولكنْ عندما تقع في الحبّ، لا تهتمّ بالأقوال، بل بالأفعال. كما ترى أنّه من الأفضل أنْ تتزوّج سريعًا، حتى تتمكّن من التّركيز على مشاريعها المستقبليّة مع شريكها.

برج الدلو

تتبع سيّدة برج الدلو حدسها في كلّ الأمور، وطبيعتها الاندفاعيّة تسهل ترتيبات الزّفاف، وتعجل من العمليّة بأكملها، حيث يصبح هدفها الزّواج سريعًا، وبدء حياتها مع شريكها.

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