وداعًا للفيلر ..طريقة نفخ الشفاه باستخدام القرفة والفازلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

تحرص الكثير من الفتيات على الظهور بشفاه جذابة ومميزة دون اللجوء لحقن الفيلر والبوتوكس باهظ الثمن، لذلك تستعرض لكم خبيرة التجميل، أميرة محمد، وصفات طبيعية، لشفاه ممتلئة بشكل طبيعي.

1-تقشير الشفاه:

للظهور بشفاه ممتلئة وجذابة، عليكِ بالتقشير اليومي، عن طريق وضع الفازلين، وعمل حركات دائرية بسيطة.

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2-الفازلين وزيت الزيتون:

قومي بوضع الفازلين وزيت زيتون لمدة 5 دقائق على الشفاه، ثم قومي بتنظيف فرشاه أسنان قدميه، وقومي بفرك الفرشة على الشفاه برفق حتى لا يحدث ألتهب أو تهيج، وهذه العملية تساعد على انتزاع الجلد الميت من الشفاه وتجعلها ناعمة.

3-خليط زيت القرفة وزبدة الشيا:

هي خلطة تساعد على تكبير ونفخ الشفاه بعد وضعها بـ 9 ساعات، ثم قومي بعمل زيت القرفة عن طريق خلط بودرة القرفة، وأضافه القليل من الماء، إذا لم يكن لديك زيت القرفة، ثم قومي بوضع زبدة الشيا للترطيب على زيت القرفة واتركيها من 10 الي 20 دقيقة.