أستوحي ديكور منزلك من عصافير الكناري والحيوانات الأليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري

أتخذ كثير من مصممي الديكورات حول العالم صيحات جديدة للمنازل العصرية والحديثة، والتي تميزت بجراءتها وتناسق ألوانها مثل الأحمر مع الأخضر، والتي استوحها المصممي من المشاهد الطبيعية، والتأمل في الأراضي الزراعية، في الصين، واليابان، وروسيا.

نشر مؤخراً بعض مصممي الديكور على موقع تبادل الصور "انستجرام" على هشتاج decorbycolor بعض الديكورات والألوان المستوحاة، من العصافير، والبغبغان بكل أنواعها، خاصة الكناري، ويعتبر ذلك اتجاه جديد لتنسيق الألوان مفارش المنازل وألوان الحائط والأثاث من خلال أشكالها والوانها المختلفة الناعمة، لتناسق الألوان المختلفة غير معاد على العين أن تراها سوياً مثل البنفسجي مع الأحمر والبرتقالي في غرفة واحدة.

وظهرت صيحة موضة الألوان مع الحيوانات الأليفة مثل القطط، والكلاب، والفئران مع دمج اللون الأبيض مع الأزرق، والأسود والرمادي في غرفة واحدة بتناسق الألوان مع الأثاث والحائط، والبعض الأخر أعتمد على الألوان الناتجة من الفواكه الطبيعية، في المزارع مع الأرض الزراعية وأوراق الشجر لتناغم اللون البني مع الأسود والاخضر.