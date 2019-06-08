"القومي للمرأة": لم نتلقى شكاوى عن التحرش في العيد

قالت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، إن الغرفة لم تتلقى شكاوى تحرش خلال عيد الفطر المبارك سواء على الخط المختصر، والخطوط المخصصة للغرفة.

وأوضحت أمل، أن المكتب استقبل عددًا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وجرى إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة.

كما أوضحت أن غرفة عمليات المجلس تقوم بالرصد الإعلامي للأخبار الخاصة بالتحرش خلال أيام عيد الفطر على المواقع والصحف الإلكترونية، ويجري التنسيق مع وزارة الداخلية ووحدات قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة للتأكد من صحة الأخبار من عدمه ، ويتم تقديم المساندة القانونية للسيدات المتقدمات ببلاغات رسمية لاستكمال دعواهن.

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والجدير بالذكر أن غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة تتلقى شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات خلال ايام عيد الفطر المبارك وذلك على مدار 12 ساعة، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً عن طريق خطوط تليفونية خصصت لهذا الغرض.

ويجري رصد حالات التحرش والتدخل السريع، بالإضافة إلى تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى إقامة دعاوى قضائية.

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