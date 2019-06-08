صور وفيديو| من هي أمينة زوجة نجم الأرسنال مسعود أوزيل؟

احتفل أمس نجم نادي الأرسنال لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل، بزفافه على أمينة غولشي.

واتسم حفل الزفاف بكثير من مظاهر البذخ، حضره مشاهير تركيا من بينهم نجم مسلسل "قيامة ارطغرل" انجين التان دوزيان، وعدد آخر من نجوم الرياضة والفن.

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وأقامت أمينة أمس حفل حنة على الطريقة التركية، ارتدت خلاله الثوم التركي التقليدي، ورقصت مع مسعود الرقصة التقليدية لليلة الحنة، وإذا كان مسعود مشهور على المستوى الرياضي فإن زوجته مشهورة كذلك، فهي ممثلة تركية، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها.

- ولدت في 30 أبريل 1993، تبلغ من العمر 26 عاما وتصغر زوجها بـ4 سنوات.

- تحمل الجنسية السويدية بجانب التركية.

- والدها من كركوك العراق، بينما والدته من مدينة أزمير.

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- هي ملكة جمال تركية سابقة.

- نالت لقب وصيفة ملكة جمال تركيا عام 2014.

- مثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال العالم.

- اشتهرت بعد ذلك كثيرا وأصبحت مطلوبة للتمثيل.

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- أدت دور البطولة في المسلسل التركي الشهير "لن أستسلم أبدا"، عام 2015.

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- أقيم حفل الزفاف في فندي "فور سيزون" على شاطئ البوسفور بإسطنبول.

- قدمت قبل حفل الزفاف هي وزوجها مساعدات لـ6 آلاف شخص من المحتاجين في تركيا من الأتراك والسوريين.

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