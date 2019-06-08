صور| عبر إعلانات الطرق.. مليونير يبحث عن زوجة مناسبة: ما نوع الجسد؟

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حاول مليونير أمريكي يدعى "إرين شورتز" صاحب الـ30 عامًا، وكان موظفًا سابقًا في البيت الأبيض من البحث عن فتاة تشاركه حياته ولكن بأسلوبًا غير معتادًا بعدما جرب كل الطرق المتنوعة.
نشر المليونير المفتقر للحب إعلانات ضخمة على جانبي الطريق في ولاية "يوتا" الأمريكية، للبحث عن زوجة، بحسب موقع "أوديتي سنترال".
استجابت أكثر من 300 امرأة للإعلان وسجلت بالموقع المدون الذي وضعه المليونير في إعلانه، واشترط على ممن تقدموا لطلبه بملء نموذج به عده مجالات، كنوع الجسد، والإجابة عن الأسئلة الحياتية.
وبعد الانتهاء من عملية التسجيل، يستعرض المليونير جميع الطلبات، ووقع اختياره على 20 فتاة مرشحة للحصول على امتياز للذهاب في موعد جماعي خاص معه.
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