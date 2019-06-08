مصطفى خاطر يمازح محمد صلاح من أمام هذا الشاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة له على شاطئ Beau Vallon بجزيرة سيشل ليمزح مع النجم العالمي محمد صلاح بعدما نشر شارك جمهوره بصورة له على أحد الشواطئ عبر صفحته على موقع "إنستجرام". وكتب الفنان مصطفى خاطر مع صورته تعليقًا ساخرًا موجهًا حديثه لـ"صلاح": "انا مش بقلد حد معين".

وتتمتع جزيرة سيشل الواقعة على المحيط الهندي، وتتبع القارة الإفريقية، بامتلاكها العديد من الشواطىء المتنوعة، ما يجعلها قبلة العديد من السياح، فهي تتكون من مجموعة جزر صغيرة يصل عددها إلى 115 جزيرة.

يعتبر شاطئ Beau Vallon في جزيرة Mahé أحد أشهر الشواطئ عند لسائحين، وهو الأشهر كذلك عند جميع السكان المحليين، وذلك لما يتمتع به من مناخ هادئ ومميز، ورماله البيضاء الناعمة، فضلًا عن موقعه المذهل والقريب من أفضل الأماكن السياحية في جزيرة سيشيل.

كما أن هذا الشاطئ يوفر مناخ ملائم للتجمعات العائلية، وهو آمن تماماً بالنسبة للأطفال، ويمكن ممارسة العديد من الألعاب المائية على الشاطئ ويعتبر مركز للغطس هناك، بجانب أنه يمنحك قدر من الاستجمام والهدوء والراحة والاستمتاع بأشعة الشمس اللامعة، كما أنه يضم العديد من المطاعم والكافيهات، وكذلك هو أنه يخلو من الزحام الشديد.