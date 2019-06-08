لطلاب الثانوية العامة..تمارين تخلصك من الأرق والتوتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

يعاني كثير من طلاب الثانوية العامة من الشعور بالقلق والتوتر، وصعوبة في النوم، خاصة في اليوم الذي يسبق الامتحان، ما يسبب مشاكل في الجهاز العصبي.

تستعرض لكم مدربة اللياقة البدنية، شروق رجب، تمارين رياضية تساعد على الشعور بالاسترخاء، والنوم العميق، ويفضل ممارستها قبل النوم مباشرة، إذ أنها تساعد على تحسين الدورة الدموية، تقوية عضلات القلب.

- تمرين سحب الركبة:

هذا التمرين مفيد للغاية لراحة الظهر والساقين، يتم من خلال فرد الجسد بشكل مسطح على الأرض، ومن ثم امسك بإحدى ركبتيك، واسحب برفق ركبتك نحو صدرك بينما تجعل ساقك الأخرى ممددة على الأرض لمدة 30 ثانية، قم بتبديل الساقين، ثم بعد ذلك اسحب ركبتيك الاثنين معًا لمدة 40 ثانية.

- تمرين تمدد الأفعى "الكوبرا":

يساعد هذا التمرين على راحة جسمك بالكامل. قم بالاستلقاء على بطنك، وضع يديك أسفل كتفيك، وادفع نفسك لأعلى مع الحفاظ على الساقين على الأرض لمدة 50 ثانية، تذكر أن تأخذ نفسًا ثم تسترخي، وكرر هذا الأمر طول مدة التمرين.

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- تمرين الوضع الطفولي:

هذا التمرين جيد لظهرك وكتفك ولا غني عنه للاسترخاء قبل النوم عند اليابانيين. انزل على ركبتيك على الأرض ومد يدك إلى الأمام بقدر ما يمكن"وضع السجود" مع سحب المنطقة التي أسفل ظهرك أثناء دفعك للأرض بذراعيك، لشد الجسم لتشعر أن شخصين قد يمسكون بك من اتجاهين الساقين والذراعين.

- تمرين الفراشة:

اجلس على الأرض مربع الساقين، وامسك كاحليك وقم برفق بدفع ركبتيك أسفل إلى الأرض عن طريق الكوعين، ذلك يجعلك تشعر براحه في الفخذين والوركين وأعلى الساقي

-يفضل ممارسة هذه التمارين على الأرض فوق سجادة ناعمة ليكون جسمك مستلقي تمامًا عليها.