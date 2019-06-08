التوتر والقلق صفتان مصاحبتان لطلاب الثانوية العامة، وفي حادث مؤلم توفيت طالبة بالثانوية العامة في محافظة الشرقية، مساء أمس، إثر تناولها جرعة زائدة من أدوية المسكنات بعد شعورها بألم في البطن، بسبب القلق من الامتحانات.
وهناك بعض الأطعمة التي تساعد في التخلص من قلق الطلاب أثناء الامتحانات منها كما ذكرها موقع "Authority Nutrition".
المكسرات
يساعد اللوز في الحفاظ على هرمونات التوتر ضمن حدودها الطبيعية والحد من ارتفاعها، فهو غني جدا بمعدن الزنك الذي له دور هام في السيطرة على مستويات مركب كيميائي مرتبط بالمزاج، ويحتوى على مركبات أوميجا 3.
الخضار
مثل السبانخ التي تعمل على تحسين المزاج، وقد تبين في إحدى الدراسات أن نسبة الاكتئاب والعصبية كانت أقل في الذين يكثرون من أكل الخضار، مقارنة مع من لا يتناولونها إلا نادرا.
الأسماك
تقلل الأسماك من التوتر كما انها تعمل على تحسين الذاكرة واسترجاع المعلومات.
الشاي الأخضر والبابونج
البابونج والشاي الأخضر له تأثير مهدىء، ويخفض من أعراض القلق والتوتر، ويعدل المزاج.
اللبن الرائب
وفي دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا تبين أن اللبن الرائب يخفف من التوتر، كما أظهرت دراسة أخرى أن اللبن خفض من إفراز هرمون الكورتيزون، الذي يكمن وراء مشاعر القلق والاكتئاب.
التوت
تحتوي على مختلف أنواع التوت على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، التي تساعد في التخلص من القلق والتوتر.
الخس
يعتبر الخس من ضمن الخضروات التي تساعد في التخلص من القلق والتوتر، والوقاية من الأمراض.
البصل
يساعد البصل في التخفيف من القلق والتوتر.
الموز
يعتبر الموز من الثمار المغذية إذ انه غني بالبوتاسيوم والمعادن التي، تساعد على محاربة التوتر والقلق وتقوية العضلات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة طالبة بسبب الثانوية العامة.. أطعمة تقضي على التوتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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