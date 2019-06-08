خبير تغذية: 5 خطوات للتخلص من الوزن المكتسب في رمضان والعيد

قال الدكتور أحمد رامي، خبير تغذية، إن كثير من الأشخاص يعانون من زيادة في الوزن عقب انتهاء شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، خاصة أن الكعك يحتوي على سعرات حرارية عالية.
وأوضح رامي، في مداخلة هاتفية مع حسام الدين حسين ومها بهنسي مقدما برنامج "صباح الورد" على قناة Ten، أن خسارة الوزن المكتسب يبدأ بتنظيم الأكل بشكل تدريجي، لافتًا إلى إمكانية استبدال وجبة الإفطار بـ "كعكتين" مع كوب "شاي باللبن" خالي الدسم، لافتًا إلى اتباع السُنّة وصيام الـ"ستة البيض" يساعد على سهولة تنظيم الأكل.
ووجه خبير التغذية، مجموعة من النصائح للراغبين في خسارة الوزن أبرزها الحرص على تناول المشويات في وجبة "الغداء" والابتعاد عن الوجبات الدسمة، كذلك استبدال السمنة والزبد بالزيت، بالإضافة إلى الاكتفاء بملعقتين سكر فقط في اليوم، مع التشديد على زيادة الحركة.
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