حماسة وتقدم سريع

مهنياً: قد يكون هذا الشهر من أفضل الأشهر وأكثرها حظاً. تكون الظروف استثنائية مدعوما بقوة الحظوظ وتاثيرات كوكب الزهرة والشمس من برج الجوزاء بحيث تتسارع الأحداث وتكون مطمئناً لتطوّر الظروف وستلعب دوراً في تحسين أمورك. إنها فترة تقييم جدّي لوضعك المهني والاجتماعي فلا تترك انطباعات سلبيّة لأنك أمام فرصة مهمة لتحسين وضعك المهني. البعض من مواليد برجك قد يبدأ عملاً جديداً والبعض الآخر يحصل فرصة لإثبات حضوره من خلال مشاركة في ندوة أو ورشة عمل. لقد حان الوقت لكي تنتهي من بعض القصص القديمة، وتنظر إلى البعيد مستأنساً ببعض الجديد الذي يحوم حولك. استعِنْ بقدرتك الخلاقة على جذب المؤيّدين لقضية أو لمشروع أو لفكرة. أترك ما بقي لفترة طويلة عالقاً، واستدر نحو الافضل. قد تكتشف طرقات عدّة ومجالاتٍ واسعة تحمل الكثير من الحوافز. كذلك قد تحصل على مبلغٍ صغيرٍ من المال لم تتوقّعه، وتشعر أنّك تنتعش من جديد. تقطع الصلات بالماضي وكلّ ما كان يزعجك وتستعيد حيويتك وقدرتك على لمّ الشمل وجمع الناس والإحاطة بمن يحبّك ويريد لك الخير. تبحث عن صفاء العلاقات سواء في حياتك الشخصية أم المهنية.



عاطفياً: تعيش شهراً إيجابياً ومناسباً لحسم بعض المسائل العاطفية والعائلية مع وجود كوكب الزهرة كوكبك الاساسي في برج الجوزاء الصديق الذي يساعدك على طي صفحات قديمة تثير الارباك في العلاقة. سوف تحدث تغييرات نافعة لأنك تتحلى بالجرأة والقدرة على استباق الاحداث وتقدير عواقبها ولتصحيح الأخطاء وللعودة عن خطأ. للعازب قد تظهر فرصة تعارف أو ارتباط جدي.يتحدث الفلك عن علاقةٍ ناشئة قد تحوّل قدر بعض العازبين من مواليد الميزان. كذلك يبدي الحبيب اهتمامه بك، ويساهم الأصدقاء القدامى والجُدد بجعل أيّامك أحلى وأفضل. تشرق بجاذبيّة قصوى في أيّ اجتماع أو تجمّع تكون فيه.

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