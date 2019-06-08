تعيش بداية اسبوع مفيدة وداعمة ومثمرة

مهنيا:ً تطل على بداية اسبوع مفيدة وداعمة ومثمرة تقدم لك الحماسة والنشاط وسرعة الخاطر لا سيما بين السبت والاثنين تحت تاثير المربع الفلكي للقمر من العذراء الصديق والشمس من الجوزاء فتكون مرحلة مهمة للمساومة والمناقشة فترة ممتازة حاول ان تنهي كل الاعمال الصعبة كي تصل الى نتائج جيدة فترة غنية وحافلة بالتقدم والنجاح تدعم خطواتك وجهودك وتأخذك الى مراكز عالية من المهارة والشهرة تتخلص فيها من الظروف المحرجة ستنجح معظم اتصالاتك في تحديد المسار المنشود لكن قد تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى برج الميزان الى البيت الرابع بيت الاهتمامات العائلية والامور الخاصة الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الجوزاء يومي الثلاثاء والاربعاء فتنقلب المعطيات الفلكية ما يجعلك تشعر بحساسية مفرطة ومزاجية وعدم استقرار راقب كلامك وتجنب الاستفزازات وكن حذراً كما عليك أن تتجاوز المحنة بأعصاب باردة جداً ولا تبحث عن تأزيمها تتحسن الظروف مع انتقال القمر الى برج العقرب الصديق يومي الخميس والجمعة يجعلك تدخل في مرحلة مثمرة ترتاح من الضغوط وتعيش فترة منعشة تعوض فيها عن اي تأخير وتتسهل امورك ما يجعلك تسيطر على الاوضاع كما تتوقع لك التاثيرات الفلكية المائية الجيدة احداثا تخدم مصالحك فتتخذ قرارات حاسمة تخدم مخططاتك. انه اسبوع مهم جدا رغم المسؤوليات التي تنتظرك كذلك على مواليد العشرية الثانية الانتباه من تاثيرات كوكب المريخ التي تسبب لك المتاعب والحوادث.

عاطفيّاً: تشعر بميل الى الانزواء والوحدة شاكيا من بعض الظروف وطبيعة العلاقات الشخصية او من خصومات او برودة في التعامل مع الاحبة والاولاد والشريك للعازب من الممكن ان يحمل لك كوكب الزهرة المعاكس والمواجه لبرجك من برج الجوزاء ركودا او جفاء المطلوب منك التصرف الواعي وعدم حرق المراحل بانتظار ان تتوضح الامور بينك وبين الحبيب

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تنتظرك مكافآت عديدة بفضل تواجد الشمس في برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يُعرف بالازدواجية ويتميز بأنه قادر على إقناع الأشخاص