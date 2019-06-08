ترافقك تاثيرات مميزة خلال هذا الأسبوع

مهنياً:ترافقك تاثيرات مميزة من الشمس من الجوزاء الصديق من بيت النجاح والمكاسب والمساعي للتقدم وتصحيح المسارات فتكون بداية اسبوع نشيطة تحت تاثير القمر من العذراء بين السبت والاثنين الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس الجوزاء يزيدك سحرا وقدرة على اقناع الاخرين بوجهة نظرك ويجعلك تكسب المعارك المهنية والمالية بفضل قدراتك وكفائتك كذلك ان انتقال الزهرة الى الجوزاء يجعل هذا الاسبوع مشرق وناجح تستعيد نفوذك وسيطرتك على الامور وتدخل مرحلة من التحرر والانطلاق نحو خيارات جديدة ان كل الطوالع الفلكية تنقلب لمصلحتك وتقدم لك الاعمال المميزة لكن سوف تتبدل الامور ومن المحتمل ان تشعر بمزاجية مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الميزان الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الجوزاء يومي الثلاثاء والاربعاء فتكون ايام متعبة لاعصابك ايام مليئة بالضغوط والمتطلبات العائلية والمهنية لذلك كن حذر جدا من نزاع مع المؤسسة التي تعمل لديها اومع بعض الجماعات التي تنتمي اليها ومن الضروري ان تكون دبلوماسيا جدا جدا كي تتجنب الوقوع في فخ الخلافات كذلك ممنوع التقصير في الواجبات وحاول ان تكون منضبطا يتابع القمر سيره نحو برج العقرب يومي الخميس والجمعة فتكون نهاية اسبوع ممتازة تتفهمك وتتعاطف معك قد يتغير قدرك وتفرح ببعض المستجدات تسير الامور بشكل طبيعي وجيد كما تحصل على الدعم المطلوب وتبدو متفائلا بالنتائج المرضية وتشير التاثيرات الفلكية الايجابية الى فترة مميزة من الاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف كما يبارك الفلك كل الاعمال الفكرية والثقافية فتمتلىء حيوية ونشاطا وتعمل على اتجاهات عديدة.

عاطفياً:مع انتقال الزهرة الى الجوزاء الصديق تكون التاثيرات الفلكية العاطفية ملائمة جدا فتشعر بالانسجام وتبدو في احلى حالاتك مستفيدا من الاجواء الرومنسية والتغيرات التي تدعم خطواتك وتجعل من قراراتك العاطفية مدخلا للسعادة للعازب قد تجد الانسان الملائم لك والذي يتجاوب مع تطلعاتك وأهوائك.

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