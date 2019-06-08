تعرّفي إلى أنواع أقنعة الطين السحرية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 يونيو 2019 01:42 مساءً - تعتبر الأقنعة الطينية من أفضل أنواع الأقنعة التي صممت للعناية بالبشرة والتخلص من البثور والحبوب وعلامات التجاعيد، كما يتميز الطين بأنه من أرخص المواد الطبيعية المستخدمة في تجميل البشرة.

تعرفي أكثر إلى أنواع الطين كالخبراء لتختاري الأفضل لك ولبشرتك:

1-الطين الأخضر الفرنسي:

الطين الأبيض يعالج البشرة من السموم

•الطين الفرنسي هو الأفضل للبشرة الدهنية لاحتوائه على الكثير من المعادن الطبيعية التي تساعد على شدّ البشرة والتخلّص من السموم المتراكمة.

•يعمل على سدّ مسامّ البشرة، ممّا يقلّل من ظهور البثور والحبوب.

•يعرف باسم الطين المنقذ للبشرة من الدمار.

•احرصي على عدم استخدامه أكثر من مرتين أسبوعياً حتى لا يسبّب تهيّجاً للبشرة بسبب احتوائه على الكثير من المعادن.

2-البنتونيت كلاى:

•من أكثر أنواع الطين شيوعاً وانتشاراً.

•يساعد البشرة على التخلص من الأوساخ والزيوت المتراكمة عليها، والتي تسدّ المسام، وبالتالي تؤدي إلى ظهور البثور.

•يعتبر الأنسب للبشرة الدهنية؛ لأنه يمتصّ جميع الشوائب والزيوت من البشرة.

•كما أنه مناسب للبشرة الجافة. ولكن يجب الحرص على ترطيبها جيداً بعد استخدامه.

3-الأبيض الكاولين كلاى:

أقنعة الطين من أفضل أنواع الأقنعة التي صممت للعناية بالبشرة

•من أنواع الطين الصيني، وهو نوع فريد من نوعه؛ لأنه قادر على تنظيم إنتاج الزيوت في البشرة.

•قادر على امتصاص جميع الشوائب والزيوت المتراكمة على البشرة.

•يتناسب هذا النوع مع كل أنواع البشرة حتى البشرة الحساسة والأطفال أيضاً.

4-الطين المغربي الأحمر:

•هو من الطين السحري؛ لأنه يحتوي على المعادن التي تعمل على إزاله السموم من البشرة وعلى علاج البشرة من العيوب.

•يعمل على شدّ البشرة وتخفيف التهابها.

•عليك الحرص على استخدامه مرتين أسبوعياً فقط على بشرتك حتى لا يهيّج البشرة.

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5-فولر الأرض:

•هو من أنواع الطين التي تغني عن مستحضرات التجميل غالية الثمن، لأنه غنيّ بالفيتامينات التي تساعد على تنشيط مسامّ البشرة وإنتاج الزيوت الطبيعية التي تعمل على تحقيق التوازن الهيدروجيني للبشرة.

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