أجمل رسومات المناكير في عيد الفطر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 يونيو 2019 01:42 مساءً - لا تهملي جمال أظافركِ واللمسات الأخيرة عليها في العيد، إلى جانب اطلالتك الساحرة التي ستلفت أنظار الحضور إليكِ.



تمتّعي بأظافر عصرية ولافتة في عيد الفطر، حيث نعرض لكِ رسومات مناكير سهلة لتستوحي منها بعض الأفكار وتتألّقي بستايل مميّز.

تصاميم الأظافر



مناكير بأشكال متنوعة ومختلفة:





في حال أردتِ التفنّن برسومات مناكير أظافرِك، يمكنكِ يوم العيد اختيار الأشكال الهندسية الناعمة، مع ألوان هادئة تتناسب مع اطلالتِك، أما إذا كنتِ من محبي الصرعات الرائجة المستوحاة من قدوم فصل الصيف، فيمكنكِ اختيار الرسومات المطبعة بالورود الملونة والمستوحاة من فصل الصيف.

مناكير مميّز



مناكير مع الغليتر الفضي:



إذا أردتِ مناكير يناسب سهرتكِ، استخدمي اللون الفضي إلى جانب الغليتر البراق، لذا قومي بوضع طلاء الأظافر أولًا، تم أضيفي رشات الغليتر فوق اللون الفضي، فقد يضفي لمعانًا على جمال أظافرِك.

مناكير العيد



مناكير برسومات ناعمة:





إذا كنتِ من صاحبات الذوق الناعم بعيدًا عن الزخرفات، يمكنكِ اختيار مناكير بألوان ناعمة، مع إضافة قلب صغير أو وردة ناعمة على أظافرِك، وهنا ستكونين الأكثر بساطةً وأنوثةً بين الحاضرين.

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