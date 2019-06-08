فيتامين "د" يطيل عمر مرضى السرطان

أكدت دراسة حديثة أجرتها جامعة "ميتشجان"، في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تناول مكملات فيتامين "د"، قد يطيل عمر المصابين بالسرطان.

ووجد فريق البحث أن مخاطر الوفاة بسبب السرطان تقل بنسبة 13 بالمائة، لدى المرضى الذين تناولوا مكملات فيتامين "د".

وتتسق هذه النتئجة، مع ما توصلت إليه دراسة سابقة عن دور فيتامين "د" الوقائي من الأورام الخبيثة.

وأظهرت الدراسة التي أجريت أن مكملات فيتامين "د" تطيل عمر المصابين بالسرطان بمعدل 3 سنوات، أكثر مقارنة بالمرضى الذين لم يكن الفيتامين ضمن علاجهم.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، عرضت نتائج الدراسة مؤخراً ضمن أعمال مؤتمر الجمعية الأمريكية للسرطان الذي انعقد في شيكاغو.

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