إسعاد يونس لطلاب الثانوية العامة: كل الدعوات والأمنيات بالنجاح

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، حيث من المقرر أن يستمر حتى 3 يوليو المقبل.

ومن جانبه حرصت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس على مؤازرة الطلاب عبر صفحتها الشخصية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" من خلال نشر صورة لها.

وعلقت إسعاد قائلةً: "كل الدعوات والأمنيات بالنجاح لأولادنا، وجيل المستقبل في امتحانات الثانوية العامة".

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تفاعل عدد كبير من الرواد مع الصورة ولقيت استحسان المتابعين وحصدت على ما يقرب من 3 الأف تسجيل إعجاب ومئات التعليقات أبرزها: "كل ما بتكبري بتحلوي اللهم بارك، اللهم أمين يارب العالمين يارب التوفيق والنجاح لجميع أولادنا، الله يوفق كل الطلاب".

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