انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، حيث من المقرر أن يستمر حتى 3 يوليو المقبل.
ومن جانبه حرصت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس على مؤازرة الطلاب عبر صفحتها الشخصية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" من خلال نشر صورة لها.
وعلقت إسعاد قائلةً: "كل الدعوات والأمنيات بالنجاح لأولادنا، وجيل المستقبل في امتحانات الثانوية العامة".
تفاعل عدد كبير من الرواد مع الصورة ولقيت استحسان المتابعين وحصدت على ما يقرب من 3 الأف تسجيل إعجاب ومئات التعليقات أبرزها: "كل ما بتكبري بتحلوي اللهم بارك، اللهم أمين يارب العالمين يارب التوفيق والنجاح لجميع أولادنا، الله يوفق كل الطلاب".
كانت هذه تفاصيل خبر إسعاد يونس لطلاب الثانوية العامة: كل الدعوات والأمنيات بالنجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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