"أمهات مصر": منع دخول الطلاب للجان بساعات اليد.. وأولياء الأمور: هيعرفوا الوقت ازاي؟

قلق وخوف ينتاب أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، اليوم، مع بداية أول امتحان لهم وهو مادة اللغة العربية، حيث تتواجد الأمهات في محيط اللجان، للاطمئنان على أولادهم.

وتفاعل عدد كبير من الأمهات عبر صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية"، عبر موقع "فيس بوك"، بعد إعلان خالد صفوت، أدمن الصفحة، عن منع الطلاب من دخول الامتحان بساعات اليد.

وقالت سوزان بهيج، إحدى أولياء الأمور عبر الصفحة: امال أولادنا هيعرفوا الوقت ازاى في الامتحان"، وتابعت سماح خالد: "ايه التعنت ده هي ناقصة علشان يكونوا مطمنين من الوقت ملهاش لزوم يمنعوها".

وأضافت أخرى: "عندهم لأن في ساعات فيها إمكانية زي الموبايل بالضبط نت واتس اب كل حاجة يبقى الغش فيها سهل جدا".

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وأكد خالد صفوت، أدمن الصفحة، خلال حديثه لـ "هُن"، أنه جرى منع دخول الطلاب بالساعات داخل اللجان على الساعات العادية والذكية، مضيفا أن ذلك يفيد لمنع انتشار الغش و لكن دون أن يسبب ذلك ضررا للطلاب.

واقترح توفير ساعات حائط داخل اللجان، لرغبة الطلاب في معرفة الوقت المتبقى، حتى لا يشعروا بالقلق والتوتر.

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