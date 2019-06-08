صور| ريهام عبد الغفور تستعرض أنوثتها على البحر.. "حد مقتول يحلو كدة"

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور صورة جديدة لها أثناء قضاء عطلتها على أحد الشواطئ، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".

وظهرت ريهام مرتدية فستانًا أبيض أبرز جمالها وأنوثتها، بالإضافة لارتدائها "قبعة" بيج، وحرصت على ترك شعرها منسدلًا، مع وضع مكياجًا بسيطًا تناسب مع إطلالتها.

وعلقت ريهام على الصورة قائلةً:" الصيف قادم، كنت دائما أحلم بالعيش على الشاطئ".

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لقيت الصورة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير مع إطلالتها وحصلت على 7 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "حد مقتول يحلو كده، يا واد يا مقتول أنت يا قمر، هتعملي فينا ايه تاني يا فريدة، يا فريده انتي مش بتحرمي مش كفايه قتلوكي في مسلسل اللي فات هيعملوا فيكي ايه المسلسل الجاي".

وجسدت ريهام خلال أحداث مسلسل "زي الشمس" شخصية "فريدة" التي تعرضت للقتل وتبدأ شقيقتها دينا الشربيني رحلة البحث عن مرتكب الجريمة، وهي الشخصية التي أثارت جدلًا واسعًا بين جمهور مواقع التواصل الاجتماعي طوال شهر رمضان بسبب لغز جريمة القتل التي ظهرت في أولى حلقاته، وتعدد علاقات فريدة.

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