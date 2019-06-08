بحث سيدة عن كيفية التخلص من رضيعها عبر "أنترنت الهاتف" يكشف جريمتها

تخلصت سيدة بريطانية تدعى "هانا كوبلي" وتبلغ من العمر 29 عامًا، وتقطن في مدينة" ليسترشاير" من رضيعها عقب ولادته بطريقة عنيفة من خلال لفة بأكياس بلاستيكية وتركته حتى توفي، وألقته بين الشجيرات في مكان قريب.

قضت هانا ليلة كاملة مع رجل غريب وحينما تفاجئت بخبر حملها أخفته عن عائلتها وعن أصدقائها المقربين، حيث تولت عملية إنجابه دون الاستعانه بطبيب داخل مرحاض بمزرعة والدها، بحسب صحيفة "مترو".

وعثرت الشرطة على الطفل ميتا وملفوفا في 3 أكياس بلاستيكية، وبه كسور في الجمجمة، وكشفت عمليات البحث على هاتف هانا أنها بحثت حول الوقت الذي يمكن للطفل أن يظل خلاله على قيد الحياة دون أن يتغذى، وماذا يحدث عن سقوط طفل مولود حديثا.

وأنكرت الأم قتل طفلها، أو حتى إلحاق الأذى به، لكنها أدينت اليوم بالجريمة، بعد محاكمة استمرت 4 أسابيع.

وقالت "هانا" خلال المحاكمة، إن طفلها أصيب بجروح بعدما سقط في المرحاض، لكن الأطباء نفوا ادعاءها، وأكدوا أنه تعرض للضرب، وظل على قيد الحياة لمدة ساعتين بعد ولادته، قبل أن يموت متأثرا براحه.

وأكدت "هانا" أنها لم تخطط لإيذاء الطفل، بالإضافة لعدم قدرتها على إيذاء حشرة ما، وأضافت أنها لم تكن تعرف أنه كان على قيد الحياة.

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وطلب الإدعاء من عدد من الخبراء معرفة الحقيقة، ليؤكدوا أن الطفل ولد حيًا والدليل على ذلك وجود هواء في رئتيه، وأوضحوا أن الرئتين عادة ما تمتلي بالسوائل قبل الولادة.

وخلال التحقيق أُثبت أن الأم كانت تتصرف بشكل طبيعي في اليوم التالي للولادة حيث استقلت سيارتها وذهبت إلى عملها بالإضافة لذهابها لرؤية عائلتها.

رغم ما حاولت هانا إخفاءه والظهور بشكل طبيعي وكان شئ لم يكن الإ أن جرى فضح امرها حينما لاحظ والدها وجود دماء في مرحاض المزرعة، لتعترف له بأنها أنجبت طفلًا وهو من اتصل بالشرطة وأخبر بالأمر.

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