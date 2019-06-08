صور| أول ظهور لشيرين عبد الوهاب مع زوجها عقب حفظ التحقيقات

تداولت رابطة محبي المطربة شيرين عبد الوهاب عبر موقع تبادل المواد المصورة "إنستجرام"، صورة جديدة لها بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب، ليعد ذلك أول ظهور لها، عقب حفظ التحقيق معها في نقابة الموسيقيين بشأن اتهامها للإساءة لمصر.

وأطلت "شيرين" بعباءة فاتحة فضفاضة ومزينة بنقوش بنية بسيطة، بالإضافة إلى سلسلة طويلة، فيما ظهر "حبيب" بإطلالة "سيمي كاجوال"، تتكون من بنطلون جينز قاتم اللون، وقميص "لبني"، مع اختيارها الظهور بمكياج هادئ.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت على مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "أحلى شيرين بالعالم"، و"هو حسام حبيب شكله مضايق ليه"، و"شكلك رائع من غير مكياج".

ورفعت نقابة المهن الموسيقية الإيقاف عن الفنانة شيرين عبدالوهاب بحفظ التحقيق معها، جراء اتهامها بالإساءة إلى مصر في حفلها الغنائي بدولة البحرين.

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وتضمن نص القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية، أن مجلس النقابة بجلسة 29 مايو 2019 قرر رفع الإيقاف وحفظ التحقيق، وتم توجيه القرار إلى المطربة شيرين عبد الوهاب.

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