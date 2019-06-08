بالصور| ريم البارودي بـ"فستان شفاف" في أحدث جلسة تصوير

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إطلالة هادئة، تجملت بها الفنانة ريم البارودي في أحدث "فوتو سيشن" لها بعدسة أحمد جمال، والمنشور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
اختارت "ريم" الظهور بفستان طويل شفاف، ومزود بـ"بطانة" قصيرة تحمل اللون البني الفاتح، فضلًا عن أنه مزين بنقوش تجمع بين اللون الأزرق و"الزهري"، وحزام رفيع، من توقيع مصمم الأزياء المصري أحمد عبدالله.
وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت على ما يزيد على 12 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "كل مدى بتحلوي أكتر"، و"الإطلالة رائعة"، و"هي الستات بتحلو أوي كده، لما ميبقاش في راجل في حياتها".
كان الفنان أحمد سعد، انفصل عن الفنانة ريم البارودي منذ ما يزيد على عام ونصف، بعد سلسلة من الخلافات بينهما، ومهاجمتهما لبعض عبر منصات التواصل الاجتماعي، والبرامج التلفزيونية.
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