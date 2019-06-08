مادونا تخرج عن صمتها وتكشف تحرش "ذئب هوليوود" بها

تعرض العديد من نجمات هوليود إلى التحرش الجنسى من قبل المنتج الشهير هارفي واينستين، الذى يطلق عليه "ذئب هوليوود"، وكان من بينهم النجمة "مادونا" ملكة البوب الأمريكية، التى خرجت عن صمتها، وكشفت فى مقابلة أجرتها مع مجلة "نيويورك تايمز" بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ60 أنها كانت في السابق إحدى ضحايا المنتج المتحرش، الذي تلاحقه عشرات الدعاوى.

وقالت "مادونا": "هارفي كان يتجاوز الحدود، ويغازلني بكلمات جنسية، بصورة لا تصدق، ويقترب نحوي، وكان حينها متزوجا".

وأضافت: "كنت أدرك أنه فعل الشيء نفسه مع الكثير من الفنانات في مجال عملنا، واينستين أقدم على أفعاله الشائنة، لأنه يمتلك القوة وناجح في أفلامه، والكل يريد أن يعمل معه، وكان يجب عليهم أن يتحملوا الأمر".

وبدأت فضائح واينستين في الظهور للعلن في أكتوبر 2017، بعد تحقيق استقصائي كشف تحرشه بعدد من السيدات، ونجمات هوليود لتتوالى بعد ذلك الفضائح، قبل أن يوجه القضاء الأميركي في عام 2018 رسميا له تهم الاغتصاب.

Advertisements

وتحدثت تقارير، عن أن سلوك واينستين الذى طال أكثر من 70 امرأة، بينهن نجمات في هوليوود، مثل "جوينيث بالترو، أنجلينا جولي، جوديث جودريش"، لا يمكن أن يفلت من جرائمه إذا وصل إلى صفقة تسقط عنه بعض القضايا.

فيما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن التسوية التي توصل إليها واينستين، تقضي بدفعه مبلغ 44 مليون دولار كتعويضات لضحايا تحرشه الجنسي.

​