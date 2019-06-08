أغلبها بسبب ممارسة الرذيلة.. مليون حالة إصابة بالأمراض الجنسية يوميا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن مليون حالة إصابة جديدة يوميًا تنتقل عن طريق الجنس، وذلك بأربعة أمراض " الكلاميديا، والسيلان، وداء المشعرات، والزهري".

وأجرت المنظمة تقديرات منتظمة بشأن التأثير العالمي للأمراض التي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس، وفقًا لما نشرته صحيفة "ال بي بي سي".

وسلطت الضوء على الحد من انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق ممارسة الرذيلة، لأن بعض الخبراء يشعرون بقلق إزاء زيادة حالات الإصابة بأمراض تنتقل عن طريق ممارسة الجنس لديها مقاومة للأدوية.

وقالت منظمة الصحة العالمية خلال الأبحاث المنشورة فضلًا عن تقارير من العالمين في شتى أنحاء العالم، إنه بالمقارنة بتحليلها الأخير في عام 2012، لا يوجد انخفاض كبير في معدلات الإصابات، وأشارات التقديرات إلى أن واحدًا من كل 25 شخصًا على مستوى العالم يعاني من مرض، على الأقل، من هذه الأمراض الأربعة، والبعض يعاني من أكثر من عدوى في نفس الوقت.

وتشير الأرقام إلى أنه من بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 عامًا في عام 2016 كان هناك:

156 مليون حالة إصابة جديدة بداء المشعرات.

127 مليون حالة إصابة جديدة بالكلاميديا.

87 مليون حالة إصابة جديدة بالسيلان.

Advertisements

6.3 ملايين حالة إصابة جديدة بالزهري.

وتحدث الإصابة بداء المشعرات نتيجة عدوى تنقلها طفيليات أثناء ممارسة الجنس، بينما تعد أمراض الكلاميديا والزهري والسيلان التهابات بكتيرية.

وقالت منظمة الصحة العالمية: تشمل أعراض الأمراض التي تنتقل بممارسة الجنس "حدوث إفرازات، وتبول مؤلم، ونزيف".

ومن الممكن حدوث مضاعفات خطيرة لدى السيدات من بينهما" التهاب الحوض، والعقم" بسبب الإصابة بالكلاميديا والسيلان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، بسبب مرض الزهري.

ونبهت من خطورة الأمراض التي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس للنساء أثناء الحمل، لأنه قد يؤدي إلى ولادة جنين ميت، أو ولادة أطفال "مبتسرين"، ومن الممكن أن يولد جنين ليس بحجمه الطبيعي عند الولادة، وأيضًا مشاكل صحية أخرى مثل الالتهاب الرئوي والعمى والتشوهات الخلقية.

وقال بيتر سلامة، من منظمة الصحة العالمية: لضمان استفادة الجميع في كل مكان، من الممكن أن نقوم بحملات توعوية للوقاية، والعلاج من الأمراض المنتشرة، بسبب ممارسة الجنس، لمعرفة وسائل الأمان التي يجب اتبعاها حيال ممارسة الجنس مع الأشخاص، لعدم حدوث تلك الأمراض والحد من انتشارها.

ويمكن علاج الأمراض البكتيرية التي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس، بالأدوية المتاحة على نطاق واسع.

وأوضح أن علاج مرض الزهري أصبح أكثر صعوبة، كما توجد زيادة في حالات تعرف باسم "السيلان الفائق" الذي يكاد يكون من المستحيل علاجه، بحسب ما قاله تيم جينكس، رئيس برنامج "ويلكوم" للعدوى المقاومة للعقاقير.

​