إطلالة من 43 ألف قطعة كريستال.. جينفير لوبيز أيقونة الموضة لهذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

كُرمت اثنتين من أيقونات عالم الموضة، جينيفر لوبيز و"باربي"، في إحدى احتفالات توزيع الجوائز المرموقة بصناعة الأزياء، في مدينة نيويورك الأمريكية.

ووفقاً لمجلس مصممي الأزياء في أمريكا "CFDA"، استلمت الفنانة العالمية، جينيفر لوبيز، جائزة أيقونة الموضة بسبب "تأثيرها العالمي وطويل الأمد على صناعة الموضة"، وفق ما نقلت "سي إن إن".

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ومن بين الفائزين السابقين بهذه الجائزة المغنية الأمريكية بيونسيه، وعارضة الأزياء البريطانية نعومي كامبل، والممثل الأمريكي جوني ديب، بالإضافة إلى المغنية الباربادوسية، ريانا.

وفي هذه المناسبة، تألقت لوبيز بتنورة حمراء وكنزة قصيرة كانت قد زينت بـ 43 ألف قطعة كريستال، حيث قالت "أحببت الموضة منذ الصغر، إنه حلم أن أترعرع في برونكس، وأكون هنا بين جميع هؤلاء المصممين، ويتم تكريمي".

وبسبب تأثيرها في عالم الموضة، وتعاونها مع مصممين محترفين على مدار 60 عاماً، كُرمت "باربي" أيضاً من قبل مجلس "CFDA". وفي صورة نشرها حساب الدمية الرسمي على موقع "إنستغرام"، ظهرت بأزياء كانت قد صممتها ديان فون فورستنبرغ.