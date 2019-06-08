يتوسطه وجه أسد.. "جامبسوت" بيونسيه يُبهر متابعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تصدرت الفنانة العالمية بيونسيه، العناوين مؤخراً بحفل "Wearable Art Gala" السنوي، الذي نُظم في مدينة سانتا مونيكا في كاليفورنيا.. فماذا ارتدت؟

كانت فكرة الحفل قد تمحورت هذا العام حول "A Journey to The Pride Land"، أي "رحلة إلى أرض الكبرياء"، التي اُستوحيت من فيلم ديزني "The Lion King" الشهير، حسب ما جاء بموقع "سي إن إن".

حرصت الفنانة العالمية على ارتداء تصميم يتوافق مع موضوع الحفل. ففي صورة نشرها مصمم الأزياء جورج حبيقة، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، تظهر الفنانة العالمية بزي من قطعة واحدة "جامبسوت"، حيث يتوسطه عند منطقة الصدر وجه أسد، بشعر ذهبي كان قد صنع من الريش.

ونشرت بيونسيه صورتها عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث يبلغ عدد متابعيها 128 مليون شخص، لتنهال التعليقات فيما بعد عن روعة وجمال زيها، حيث وصفها البعض بـ"الملكة".