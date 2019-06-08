بالفيديو| أنغام عن زوجها: "كان ممكن ميكملش في العلاقة لو أنا زملكاوية"

حكت الفنانة أنغام، كواليس لقائها بزوجها وتعرفها عليه، حيث أنها في البداية لاحظت تقاربا كبيرا بينهما وتركيزه عليها خلال تصوير أو تسجيل كواليس إحدى الأغنيات "حالة خاصة جدا".

وأضافت أنغام خلال استضافتها ببرنامج "توأم روحي" والذي يقدمه الإعلامي نيشان، أنها قامت بإرسال رسالة نصيه له عبر "واتس آب" حتى يقوم بإرسال نسخة من إحدى الأغنيات لتحفظها قبل أدائها أمام الجمهور، وعن إعلانه للحب لها، قالت أنغام إنه وبعدما أباح بحبه لها فوجئت.

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من جانبه، قال زوجها أحمد إبراهيم، إنه قبل إرسالها للرسالة إليه كان يتحدث مع الموزع أمير طعيمة، وكان يريد طلب رقم هاتفها حتى يراسلها بنفسه، غير أن القدر لعب دورا كبيرا في إرسال أنغام رسالة له وهي ما كانت المفاجأة.

وأضاف "إبراهيم" أن هناك مشتركات كثيرة بينهما مثل حبهما للمطربة فيروز ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وبليغ حمدي، بخلاف كونها أهلاوية "أهم حاجة بالنسبالي إن هي أهلاوية"، فيما علقت أنغام على قوله "كان ممكن ميكملش في العلاقة لو أنا زملكاوية".

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