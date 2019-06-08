كيف تستمتع المحجبات في الساحل بعيدا عن الرجال؟.. "رقص وتدخين ومسابقات لأحسن مايوه"

شاطئ واسع ذو مياه صافية، تشبه برونقها لون السماء، ورمال بيضاء، لا تشوبها شائبة، مع حفلات ضخمة، وأصوات المزيكا العالية، ولا بأس من تناول المشروبات، والتدخين، وحفلات الرقص وغيرها.

هكذا يستمتع زوار الساحل الشمالي، بيومي الاستجمام والاستحمام، اللذين يقضونها على شواطئ الساحل، الأمر الذي يصعب على العديد من المحجبات اللاتي لم يستطعن إقحام أنفسهن بمجتمع الساحل، فيمنعهن حجابهن من الظهور بمايوه أو بملابس البحر المتحررة، أو الاستمتاع بجلسات "التان" أسفل أشعة الشمس، ونزول البحر بأريحية تامة، نظرًا لتكدس الرجال معهن.

ومؤخرًا أصبح الأمر متيسرًا، بعدما بات أحد الشواطئ مُعد خصيصًا للسيدات فقط، بـ 320 جنيهًا للدخول.

وتقول "هالة. ر"، 43 عامًا، إحدى زائرات الساحل الشمالي بشكل سنوي، إن شاطئ السيدات حل العديد من العوائق الموجودة أمام المحجبات، وغيرهن، ممن يبحثن عن الحرية، بعيدًا عن الجنس الآخر، مؤكدة أن الشاطئ مُحاط بأسوار عالية للغاية، فضلًا عن تقفيله بالخوص من أعلى حتى لا يتم الكشف عنهن.

وتضيف خلال حديثها لـ "هُن": "الأمن المسؤول عن الشاطئ من السيدات أيضًا، ويمنع الدخول بالهواتف المحمولة، حتى لا تصور المحجبات اللاتي ينزعن ملابسهن من الداخل لقضاء اليوم بحرية تامة، دون قيود".

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وعن الأنشطة التي تتم داخل الشاطئ، تقول السيدة الثلاثينية، إنه يتم تنظيم مسابقات للرقص، وأخرى لأحلى مايوه، وأطول شعر.

مضيفة: "كمان في رقص على "دي جي"، وتدخين وحفلات غنائية بشكل أسبوعي".

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