حمام سباحة شفاف بإطلالة 360 درجة.. هل تجرؤ على خوض المغامرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تختلف أشكال المسابح وتتطور مع اختلاف التصاميم، ولكن ما رأيك في خوض تجربة جديدة والسباحة في مسبح لا متناه وبإطلالة بزاوية 360 درجة؟

وكشفت شركة "Compass Pools" عن تصاميم البركة بمساحة 600 ألف لتر والمبنى المكون من 55 طابقاً المسمى "Infinity London"، كما قال مصممو المشروع، الذي سيقام في لندن، إن المفهوم هو "الأول من نوعه في العالم"، كما وصفوا هيكله بـ"المبنى الوحيد في العالم الذي يضم بركة سباحة لا متناهية بـ360 درجة"، وفق ما ذكرت "سي إن إن" عربية.

وسيكون المسبح مصنوعاً من الأكريليك المصبوب وسيحتوي على جوانب وأرضيات شفافة، لذا سيكون بإمكان الزوار الواقفين تحت البركة، رؤية السباحين في البركة فوقهم.

وللحفاظ على المنظر نظيفاً، لن يتضمن التصميم سلالما على السطح الخارجي لحوض السباحة أو المبنى، بل سيتوفر سلم حلزوني يدور وينطلق خلال المياه للسماح للسباحين بالدخول.

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ويتخيل المصممون أن بركة السباحة "ستتألق مثل الشعلة التي تعلوها جوهرة" ليلاً، بينما يضاء المبنى بمجموعة من الأضواء.

وقال مصمم بركة "Compass Pools" ومديرها التقني، أليكس كيمسلي، على موقع الشركة، إنه واجه بعض التحديات التقنية الكبيرة في البناء وكانت أكبرها الدخول إلى البركة"، كما أضاف إن الحل اعتمد على باب الغواصة، إلى جانب درج حلزوني دوار يرتفع من أرضية المسبح عندما يرغب الشخص في الدخول أو الخروج".

وستتضمن البركة جهازاً لقياس سرعة الهواء وسيرتبط الجهاز بكمبيوتر تتحكم به إدارة المبنى لمراقبة حرارة البركة والتأكد من أن الماء لن ينسكب على الشوارع، أسفل المبنى، كما سيتم تدفئة المياه باستخدام الطاقة المهدورة من نظام التكييف الهوائي بالمبنى.

ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة بناء البركة في العام 2020 إذا تم التأكيد على الشركاء والمقاولون.