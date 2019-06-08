"أسلوب أنيق".. خلط الطبعات يكسر قاعدة أساسية في الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يُشكّل عدم استعمال طبعات مختلفة في الإطلالة الواحدة إحدى القواعد الأساسية في عالم الموضة. ولكن يبدو أن هذه القاعدة أصبحت قابلة للكسر، فقد عمد العديد من المصممين إلى الجمع بين عدة طبعات مع بعضها بعضا بأسلوب بسيط وعصري، حسب ما جاء علي موقع "العربية:

أما آخر التصاميم التي اعتمدت على كسر هذا المبدأ فرأيناها في مجموعة رحلات 2020 التي قدّمتها مؤخراً دار Michael Kors الأميركية.

ورغم كون هذه المجموعة خاصة بالرحلات، إلا أن تصاميمها الـ56 جاءت أقرب إلى الأزياء التي تناسب حياة المدينة. فهي تضمّنت تايورات، بدلات، سراويل تمّ تنسيقها مع سترات، تنانير تمّ تنسيقها مع كنزات ناعمة، معاطف، جامبسوت، وأثواب مطبّعة.

لمسات الأناقة الفرنسيّة برزت بشكل ملحوظ في التصاميم، فقد حرص المصمم الأمريكي مايكل كورس على الاستعانة بتفاصيل من وحي عاصمة الموضة باريس، مثل الكشاكش، طبعة البولكا، الثنائي المونوكرومي، ليضيف طابعاً مميزاً إلى أزيائه.

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التفصيل المبتكر في هذه المجموعة كان الاعتماد على خلط طبعات مختلفة ومتناقضة مع بعضها بعضا، فرأينا المصمم يُنسّق التايور المطبّع بالمربعات مع قميص تزيّنها طبعات البولكا أو الأزهار. ورأيناه يجمع بين تنورة مطبّعة بالأزهار، توب مخططة وسترة تزيّنها المربعات.

نسّق كورس أيضاً القمصان المخططة مع الكنزات الناعمة التي تزيّنها مربعات الجاكارد، والأثواب التي تغطيها الطبعات الحيوانية مع سترات تغزوها المربعات. أما التدرجات اللونية التي استعملها فجاءت كلاسيكيّة واقتصرت على الأسود، الأبيض، الرمادي، البيج، والأحمر.

حرص كورس على الاستعانة بالإكسسوارات كعنصر أساسي في لعبة الجمع بين الطبعات، فرأينا الحقائب والأحذية تتزيّن بطبعات متناقضة مع بعضها ومع الأزياء ولكنها تتناسق معها بشكل لافت.

كوني جريئة هذا الموسم في خلط عدة طبعات مع بعضها بعضا ولكن احرصي على البقاء في إطار التدرجات اللونية القريبة من بعضها بعضا للحصول على إطلالة عصرية وأنيقة.