ماذا يحدث عند شرب الماء في عبوات بلاستيكية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أظهرت دراسة جديدة أن الأمريكيين يأكلون ويشربون ويتنفسون ما بين 74 ألفا و121 ألف جزيء من البلاستيك كل عام.

وأضافت الدراسة التي نشرت في مجلة " Environmental Science & Technology" أن أولئك الذين يشربون المياه المعبأة في زجاجات حصرياً بدلاً من ماء الصنبور، يجب أن يضيفوا على هذا الرقم نحو تسعين ألف جزيء على إجماليهم السنوي، بحسب موقع قناة "الحرة".

أبحاث مماثلة أظهرت أن بعض الجسيمات الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى تفاعل مناعي، وتطلق مواد سامة وملوثات تمتص من البيئة، بما في ذلك المعادن الثقيلة.

دراسات سابقة تقول إن كمية البلاستيك في المحيط أسوأ بكثير مما كنا نظن.

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وللحصول على مؤشر مستويات الابتلاع الفردية، استعرض الباحثون 26 دراسة سابقة حللت استهلاك جزيئات البلاستيك الدقيقة في عدة فئات، هي الهواء والمياه المعبأة في زجاجات والعسل والمأكولات البحرية والملح والسكر وماء الصنبور.

بعد ذلك، قدّر الباحثون متوسط الاستهلاك في هذه الفئات الثماني استنادًا إلى تقارير وزارة الزراعة بالولايات المتحدة والمبادئ التوجيهية الغذائية 2015-2020 للأمريكيين، ثم تم تقدير معدلات استنشاق الجزيئات البلاستيكية الدقيقة باستخدام بيانات من وكالة حماية البيئة الأمريكية.

وخلصت الدراسة إلى أن إجمالي الاستيعاب السنوي واستنشاق البلاستيك الجزئي حوالي 81 ألف جسيم للبنين، و74 ألفا للبنات، و121 ألفا للرجال، و98 ألفا للنساء، وفقاً للدراسة.

وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن "تقديراتنا للاستهلاك الأمريكي للبلاستيك الدقيق تفوق التوقعات بكثير".