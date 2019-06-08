طريقة عمل الشاورما السوري

حضري لأسرتك الشاورما السوري بخطوات بسيطة وبمذاق مميز، دون تكلفة أو مجهود، فضلا عن ضمان جودتها ونظافتها.

مكونات الشاورما السوري:

كيلو صدور دجاج مخلي

شرائح بصل

عصير ليمون

علبة زبادي صغيرة

ملح - فلفل أسود

بهارات

سماق

ملح ليمون

ملعقتان صوص الصويا

ملعقتان دبس رمان

خيار بطاطس

ثومية

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طريقة تحضير الشاورما السوري:

تبلي الدجاج بالبصل والبهارات، والملح والفلف، ثم ضيفي الصويا وملح الليمون ودبس الرمان.

ضيفي للخليط السماق والليمون والزبادي، وقلبي المكونات جيدًا، واحظيها ليلة كاملة بالثلاجة.

شوحي المكونات في الزيت، وقلبي جيدًا، ثم ارفعيها من على النار.

احضري العيش السوري، وضيفي له الثومية والخيار المخلل، ثم ضعي الشاورما، ولفيه بإحكام.

ضعي العيش على الجريل، حتى يحمر وجه.

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