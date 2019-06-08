استوحي إطلالات مميزة من أحدث ظهور لنجمات هوليوود

تُعد إطلالات نجمات هوليوود محطًّا للأنظار، ولا سيما أنّ عدسات المصورين تتابعهنّ في مختلف المناسبات والمشاوير وفي الأوقات كافة.

وشاهدنا هذا الأسبوع عددًا كبيرًا من إطلالات نجمات هوليوود المميزة، إن كان في التنسيقات الرسمية أو في التنسيقات الكاجوال والعصرية، وجمعنا لكِ صورًا من أبرزها، لتشاهديها وتستوحي منها إن أعجبتكِ.

جنيفر لوبيز في تنسيق أنيق في الجينز والبليزر:

جنيفر لوبيز Jennifer Lopez من النجمات اللواتي تألقن باطلالة لافتة هذا الأسبوع، حيث اختارت بنطلون جينز سكيني باللون الأزرق الفاتح، نسقت معه جاكيت بليزر أنيقًا باللون الزهري، مزينًا بأزرار ذهبية، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ باللون البرونزي، وبأقراط ذهبية لافتة، وشنطة يد من الجلد باللون الأبيض.

كيم كارداشيان في لوك رياضي مريح

كيم كارداشيان Kim Kardashian كما لاحظنا، اعتمدت قصة شعر قصيرة جديدة، ناسبتها وجعلتها تبدو أصغر سنًّا، لا سيّما وأنها نسقت معها اطلالة كاجوال وشبابية، اختارت فيها بنطلونًا رياضيًّا من القطن بقصة أرجل واسعة، نسقت معه توب قصيرة باللون الرمادي، وحذاءً رياضيًّا باللونين الأسود والأبيض.

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جيسيكا بيل في تنسيق شبابي في الجينز الممزق

اعتمدت جيسيكا بيل Jessica Biel لوك شبابيًّا عصريًّا، اختارت فيه بنطلون جينز بخصر عالٍ باللون الأسود وممزق، نسقت معه توب قصيرة من القطن باللون الرمادي، وقميصًا منقّطًا باللونين الأسود والأبيض، وأكملت الاطلالة بحذاء رياضي أبيض ونظارات شمسية بقصة الـ Aviator.

ريز ويزرسبون في إطلالة أنيقة بالتنورة الميدي

اعتمدت ريز ويزرسبون Reese Witherspoon، لوك أنيقًا اختارت فيه تنورة ميدي بقصة ضيقة باللون البني، نسقت معها تيشرت قطنية باللون الأسود، وأكملت الاطلالة بشنطة يد من الجلد باللون الأسود، وحذاء بكعب عالٍ باللون الأسود أيضًا، مع نظارات شمسية ذات إطار كبير.

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