طرق الوقاية من حروق الشمس في الصيف

تحدث حروق الشمس عادة نتيجة التعرض المفرط لأشعة UVB من الشمس، والتي تتسبب في احمرار وتقرح الجلد، ما يؤدي إلى إتلاف الطبقات الخارجية الواقية منه.

ويمكن لحرق شمس واحد أن يؤدي إلى أضرار طويلة الأمد للبشرة، ويصل الأمر لخطر الإصابة بسرطان الجلد، وتعتبر الوقاية هي أفضل طريقة لتجنب حروق الشمس، وتستعرض "هن" عدة نصائح تساعد على تجنب حروق الشمس قدمها موقع "بيسكو" الطبي:

تجنب أشعة الشمس

خاصة خلال ساعات الذروة من 10:00 حتى 2:00.

الظل

يجب ارتداء الملابس مع حماية UPF (عامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية) UPF 50+ يساعد على منع 98% من الأشعة فوق البنفسجية، وارتداء قبعة واسعة الحواف.

النظارات الشمسية

والتي تكون مع حماية للأشعة فوق البنفسجية.

Advertisements

صن بلوك

قم دائمًا بوضع واقٍ من أشعة الشمس قبل 15 دقيقة على الأقل من الذهاب إلى الخارج، ليحميك من الأشعة فوق البنفسجية UVA و UVB، حتى في يوم غائم، حيث تستغرق بشرتك حوالي 15 دقيقة لامتصاص واقي الشمس.

يجب استخدام واقي من الشمس على مدار السنة، على أن يكون مع عامل حماية من الشمس 30 أو أعلى، كما يجب أن يكون واق الشمس مقاوم للماء.

يجب كذلك تغطية المناطق المكشوفة من الجلد، مع إعادة تطبيقه كل ساعتين، وبعد السباحة أو التعرق الزائد، ويجب وضعه على الشفاه، فقم بحماية شفتيك باستخدام واقي شفاه على الأقل SPF 15 أو أكثر.

​