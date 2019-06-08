فجر طريقة عمل تورتة البسكويت

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"تورتة البسكويت" من الوصفات السهلة والسريعة خاصة بفصل الصيف، ولها مذاق مميز.
وتعرض "هن" في السطور التالية طريقة إعداد "تورتة البسكويت"، على طريقة الشيف سالي فؤاد.
المكونات
- بسكويت سادة
- 300 ملي كريمة
- 2 ملعقة نشا
- بيضتان
- فانيليا
- 200 جرام زبدة
- 200 جرام كاكاو مُحلى
- 300 مل لبن
- رشة ملح
- مكسرات
طريقة التحضير
- وضع الزبدة على النار حتى ذوبانها، وإضافة الكاكاو مع رشة ملح وفانيليا.
- وضع النشا في اللبن، ثم الكريمة مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات.
- خلط جزء من خليط الشوكولاتة على البيض ويقلب ثم يعاد على باقي خليط الشوكولاتة.
- وضع البسكويت في قالب، ثم يضاف خليط الشوكولاتة، وتكرر الطبقات ثم تلف بورق "فويل"، وتدخل الثلاجة لتتماسك
- تزين التورتة بالشوكولاتة والمكسرات.
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