فجر طريقة عمل تورتة البسكويت

"تورتة البسكويت" من الوصفات السهلة والسريعة خاصة بفصل الصيف، ولها مذاق مميز.

وتعرض "هن" في السطور التالية طريقة إعداد "تورتة البسكويت"، على طريقة الشيف سالي فؤاد.

المكونات

- بسكويت سادة

- 300 ملي كريمة

- 2 ملعقة نشا

- بيضتان

- فانيليا

- 200 جرام زبدة

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- 200 جرام كاكاو مُحلى

- 300 مل لبن

- رشة ملح

- مكسرات

طريقة التحضير

- وضع الزبدة على النار حتى ذوبانها، وإضافة الكاكاو مع رشة ملح وفانيليا.

- وضع النشا في اللبن، ثم الكريمة مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات.

- خلط جزء من خليط الشوكولاتة على البيض ويقلب ثم يعاد على باقي خليط الشوكولاتة.

- وضع البسكويت في قالب، ثم يضاف خليط الشوكولاتة، وتكرر الطبقات ثم تلف بورق "فويل"، وتدخل الثلاجة لتتماسك

- تزين التورتة بالشوكولاتة والمكسرات.

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