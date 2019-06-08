طريقة عمل الكسكسي

الكسكسي من الأكلات السهلة يفضله قطاع كبير، لا يأخذ الكثير من الوقت في التحضير، ويقدم موقع "هن" طريقة بسيطة لتحضير "الكسكسي الحلو" المكونات كيس كسكسي لبن سمن سكر بودرة زبيب وجوز هند للتزيين Advertisements الطريقة يسخن اللبن ويوضع به الكسكسي والسمن. يترك على النار حتى تمام النضج. بعد النضج يضاف نصف كمية السكر البودرة. ترش الكمية المتبقية على الوجه. يزين بالسكر البودرة وجوز الهند والمكسرات ويقدم. ​

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