الامارات | أفراح النيادي والحوقاني

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح النيادي والحوقاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة المرحوم سعيد مطر برويشيد النيادي، حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجلها سيف إلى كريمة أحمد سليمان أحمد سعيد الحوقاني، وحضر الحفل الذي أقيم بقاعة زاخر للأفراح في العين عدد من شيوخ القبائل وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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