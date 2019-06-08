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الامارات | الطريقة الصحيحة لاستخدام الكورتيزون

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب أدوية الكورتيزون قلقاً بالغاً لكثيرين بسبب آثارها الجانبية، غير أن مجلة «أبوتيكن أومشاو» الألمانية تُطمئن المرضى بأن أدوية الكورتيزون عادة ما توصف في حالات الطوارئ، ولفترة قصيرة فقط.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة أن أدوية الكورتيزون تتطلب مراعاة بعض النقاط تبعاً لنوعها، موضحة أن الأقراص مثلاً ينبغي تعاطيها في الفترة بين الساعة 6 و8 صباحاً، ويرجع ذلك إلى أن الجسم يفرز في هذا التوقيت كميات كبيرة من هرمون الكورتيزول، الذي تعتمد عليه المادة الفعالة «الكورتيزون»، ما يسهم في الحد من الآثار الجانبية للكورتيزون.

وبالنسبة للكريمات والمراهم، فإنه ينبغي مراعاة غسل اليدين بعد الاستخدام، كي لا يصل الكورتيزون إلى العين.

وفي حال البخاخ، لعلاج الربو مثلاً، ينبغي شطف الفم جيداً، وإلا قد يتسبب الكورتيزون في إضعاف مناعة الفم، ومن ثم ارتفاع خطر الإصابة بعدوى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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