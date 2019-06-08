الامارات | شرطة دبي تفوز بجائزة دولية للمواهب

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تفوز بجائزة دولية للمواهب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي جائزة التميز في الممارسة عن فئة «تقنيات التعليم»، وذلك خلال الحفل السنوي للجائزة التي تنظمها جمعية تنمية المواهب «ATD» في العاصمة الأميركية واشنطن، والمصاحب للمؤتمر الدولي للمؤتمرات والمعارض لجمعية تنمية المواهب لعام 2019م، وبحضور أكثر من 13 ألف مشارك من 90 دولة، وأكثر من 400 متحدث في 300 جلسة في 15 محوراً.

وتسلًم درع الجائزة، العقيد الدكتور منصور ناصر الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية، وذلك عن المشاركة بممارسة التطبيقات الافتراضية في مجال تأهيل الفرق الخاصة.

وتمنح الجائزة للمنظمات والجهات استناداً إلى النتائج المحققة من خلال حلول التعليم والتطوير، كما تقدم الجائزة إلى المنظمات التي لديها ممارسات حققت نتائج مستدامة وقابلة للقياس.