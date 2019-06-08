الامارات | مطبوعات جلد الثعبان تغزو عالم الموضة النسائية

شكرا لقرائتكم خبر عن مطبوعات جلد الثعبان تغزو عالم الموضة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتربع مطبوعات جلد الثعبان (Snake Prints) على عرش الموضة النسائية في 2019، لتمنح المرأة إطلالة شرسة ومثيرة تعكس جرأتها وتفرّد أسلوبها.

وقالت مستشارة المظهر الألمانية، أندريا لاكيبيرج، إن مطبوعات جلد الثعبان تغزو هذا الموسم عالم الموضة النسائية؛ إذ إنها تزين الفساتين والبلوزات والتنانير والسراويل والأفرول والأحذية والحقائب وحتى المايوهات.

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وأضافت لاكيبيرج أن مطبوعات جلد الثعبان تمتاز بألوان طبيعية كالبيج والبني أو ألوان كلاسيكية كالأسود والأبيض والرمادي، بالإضافة إلى الألوان الصارخة كالأحمر بلون الطماطم والأصفر النيون الساطع والوردي الزاهي. من جانبه، أكد مستشار المظهر الألماني أندرياس روزه أن تنسيق مطبوعات جلد الثعبان يتطلب حساً عالياً وذوقاً رفيعاً، كي لا تبدو مبتذلة؛ لذا ينبغي أن تتسم الخامات بجودة عالية.

وأضاف روزه أن مطبوعات جلد الثعبان تتمتع بتأثير مفعم بالأنوثة والإثارة مع بعض الخامات مثل الشيفون والدانتيل، في حين أنها تتألق بطابع الروك مع الخامات الجلدية. بينما أشارت مستشارة المظهر الألمانية ماريا هانز إلى أن مطبوعات جلد الثعبان تتناغم مع الأسود والرمادي والبيج والأبيض العاجي، بالإضافة إلى الأزرق المميز للجينز.

وأضافت أنه ينبغي الانتباه إلى المظهر العام؛ إذ يجب أن تتحلى بقية المظهر بالهدوء والبساطة لتجنب المبالغة والتكلف؛ نظراً لأن مطبوعات جلد الثعبان تخطف الأنظار إليها. وبناءً على ذلك، ينبغي ارتداء القليل من الحُلي والإكسسوارات، على أن يتسم المكياج بالرقة والهدوء أيضاً.