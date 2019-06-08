الامارات | الفساتين الصيفية تتألق بالأحمر بلون الصدأ

شكرا لقرائتكم خبر عن الفساتين الصيفية تتألق بالأحمر بلون الصدأ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتزين الفستان في صيف 2019 بالأحمر بلون‬ الصدأ؛ إذ تألقت به عارضات أزياء ماركات العالمية عدة. ‬‫‬وذكرت مجلة إيلي الألمانية المعنية بالموضة والجمال أن الأحمر بلون الصدأ يمتاز بأنه أكثر‬ جاذبية من اللون البني وأقل حدة من الأحمر الياقوتي؛ لذا فهو يتمتع‬ بطابع أنيق وفخم. ‬

‫‬وأضافت المجلة أن الفستان الأحمر بلون الصدأ‬ يتسم بالخفة مع الخامات الانسيابية مثل الحرير والساتان، بينما يتمتع‬ بطابع مفعم بالأنوثة والإثارة مع الكرانيش والتطريزات المثقوبة. ‬

‫‬ويتناغم الفستان الأحمر بلون الصدأ مع الإكسسوارات والأحذية والحقائب،‬ التي تتلألأ ببريق اللون الذهبي أو البرونزي أو النحاسي، وكذلك البني.‬