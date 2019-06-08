الامارات | الفساتين الصيفية تتألق بالأحمر بلون الصدأ

شكرا لقرائتكم خبر عن الفساتين الصيفية تتألق بالأحمر بلون الصدأ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتزين الفستان في صيف 2019 بالأحمر بلون الصدأ؛ إذ تألقت به عارضات أزياء ماركات العالمية عدة. وذكرت مجلة إيلي الألمانية المعنية بالموضة والجمال أن الأحمر بلون الصدأ يمتاز بأنه أكثر جاذبية من اللون البني وأقل حدة من الأحمر الياقوتي؛ لذا فهو يتمتع بطابع أنيق وفخم.
وأضافت المجلة أن الفستان الأحمر بلون الصدأ يتسم بالخفة مع الخامات الانسيابية مثل الحرير والساتان، بينما يتمتع بطابع مفعم بالأنوثة والإثارة مع الكرانيش والتطريزات المثقوبة.
ويتناغم الفستان الأحمر بلون الصدأ مع الإكسسوارات والأحذية والحقائب، التي تتلألأ ببريق اللون الذهبي أو البرونزي أو النحاسي، وكذلك البني.
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