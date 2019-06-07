مغنية أمريكية تضع مكياجا كاملا قبل النوم: "عشان أبقى أنيقة أمام رجال الإطفاء"

النوم بالمكياج أمر يحذر منه خبراء التجميل، وأطباء الجلدية، لما يسببه من مشاكل على البشرة، إلا أن طبيعة المرأة واجتهادها للظهور بأفضل ما لديها عادة ما قد يغلب تلك النصائح الطبية، حتى وإن كان الأمر يكلفها الكثير.

هكذا ضربت المغنية الأميركية دولي بارتون، البالغة من العمر 73 عاما، بتلك النصائح الطبية عرض الحائط، مؤكدة أنها تحرص على النوم بكامل أناقتها مع وضع مكياج كامل.

وأوضحت "بارتون"، خلال مقابلة لها مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إنها تفعل هذا الأمر تحسبا لأي حالة من حالات الطوارئ كالحريق، أو الزلازل، التي قد تدفعها إلى الخروج من المنزل أو الفندق وتحسبا لمواجهة أي رجل من رجال الطوارئ أو الإنقاذ، مؤكدة أنها لابد وأن تكون على أتم الاستعداد.

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وتابعت "ولذلك فإنني أضع مكياجي في الليل، وأنظف وجهي في الصباح".

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فصرحت الفنانة، العام الماضي، أنها ترفض الذهاب إلى مدينة الملاهي الخاصة بها "دولي وود" في تينيسي، خوفا على تصفيفة شعرها.

يذكر أن بارتون، صرحت العام الماضي، في إحدى الحوارات، أنها أجرت العديد من عمليات التجميل لكي تبدو جميبة، خاصة أنها لم تكن هكذا وهي شابة، قائلة: "لقد فعلت ما احتاجه لبناء ثقتي بنفسي".

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