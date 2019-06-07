بعد إصابتها.. ممثلة أمريكية تريد إنهاء وصمة العار المرتبطة بسرطان الشرج

يعد السرطان بمثابة معركة قوية، إما أن تتغلب عليها بمراحلها، أو تستسلم للمرض الخبيث، حتى يودي بحياتك، الأمر الذي وثقته نجمة مسلسل "ديسبرات هاوسوايفز" مارشا كروس، خلال حديثها عن مرضها النادر، بسرطان الشرج، أثناء لقاء لها على قناة "CNN".

وأكدت نجمة مسلسل "ديسبرات هاوسوايفز"، مارشا كروس أنه مرض وله علاج، وأن الكثير يشعرون بالعار، بسبب إنهم مصابون بالسرطان في تلك المنطقة، إلا إنها لم تشعر بذلك، كما أنها تريد إنهاء وصمة العار المرتبطة بسرطان الشرج.

والإصابة بسرطان الشرج نادرة الحدوث، حيث قُدرت نسبة الحالات الجديدة في 2019، بـ 0.5%، بحسب المعهد الوطني للسرطان بأمريكا.

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يذكر أن كروس لم تكن تعاني من قبل، ولم يظهر عليها علامات، حتى إنها شُخصت بالإصابة، في زيارة روتينية لطبيب النساء، وكان زوج "كروس"، توم ماهوني، شُخّص في 2009 بسرطان في الحنجرة، حتى أن الأطباء اشتبهوا في أن الإصابة جاءت للثنائي من نفس الفيروس، وهو الورم الحليمي البشري.

واختتمت الفنانة حديثها في النهاية، بعزمها على تطعيم طفلتيها التوأم ضد المرض.

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