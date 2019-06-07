"غازلني بكلمات جنسية".. مادونا توضح علاقتها بمتحرش هوليوود

انضمت نجمة البوب الأمريكية، مادونا، إلى ضحايا منتج هوليوود الشهير هارفى واينستين، المتهم بالتحرش، والذي تلاحقه عشرات الدعاوى.

وفي مقابلة أجرتها مع مجلة "نيويورك تايمز"، بمناسبة بلوغها الـ60 عاما، خرجت "مادونا" عن صمتها، مؤكدة أنها تعرضت للتحرش، من قٍبل هذا المنتج، متسائلة عن حركة "Times Up"، التي أسسها مشاهير هوليوود عام 2018 ضد التحرش الجنسي، بعد اكتشاف فضائح هارفي واينستين عام 2017.

"هارفى كان يتجاوز الحدود والخطوط، وكان يغازلني بكلمات جنسية، بصورة لا تصدق، ويقترب نحوي، وكان حينها متزوجا".. هكذا وصفت النجمة الأمريكية، المنتج الشهير، موضحة أنه أقدم على تلك الأفعال لأنه يمتلك القوة والنجاح.

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وبررت "مادونا" تحمل البعض لتصرفاته، بسبب أنه ناجح في أفلامه، والكل يريد أن يعمل معه، لذلك يتحملون الأمر.

يذكر أن "واينستين" أُتهم بالتحرش بأكثر من 70 امرأة، بينهن نجمات فى هوليوود، مثل جوينيث بالترو، وأنجلينا جولي، وجوديث جودريش.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد أكدت لجوءه إلى تسوية قضائية مع ضحاياه، خلال مايو الماضي، والتي تقضي بدفع مبلغ 44 مليون دولار كتعويضات عن الاعتداءات الجنسية التي تورط فيه.

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