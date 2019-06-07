محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:
انتقل عرض الأزياء الباريسي إلى الساحل الغربي لعرض أحدث مجموعته والذي حضره النجم العالمي كيانو ريفز.
مع صوت الأمواج وعلى ممر خشبي على شاطىء بارادايس كوف في ماليبو بكاليفورنيا، تم عرض مجموعة أزياء "سانت لورين" الرجالية لموسم (صيف - ربيع) لعام 2020.
وتنوعت مجموعة الأزياء بين الملابس ذات القماش الخفيف والنصف ثقيل، وكانت أغلبها ما بين اللون الأسود والأبيض، والبناطيل الواسعة التي غلب عليها طابع موضة فترة السبعينيات، كذلك أيضًا شهد العرض الملابس اللامعة والمنقوشة والمزينة والمطرزة، والمصنوعة من جلد الفهد.
وكشف المصمم العالمي أنطوني فاكاريلو، أنه قد استلهم فكرة تصميمات هذه المجموعة من الصور التي شاهدها لملابس المواطنين في المغرب خلال فترة السبعينيات وقد أعجب بها بشدة، وفق ما نشره موقع "Dailymail".
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور كيانو ريفز.. عرض أزياء "سان لوران" الصيفية 2020 على أحد شواطئ كاليفورنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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