أبرزهن أصالة وأنغام.. مطربات تلمعن بفساتين جذابة خلال حفلات عيد الفطر

تألقت العديد من الفنانات، حول الوطن العربي، بإطلالات مميزة خلال حفلات عيد الفطر المُبارك، حيث باتت مسارح الحفلات تشبه السجادة الحمراء، تتألق عليها النجمات بفساتين جذابة، ذات ألوان مُبهجة، وتصاميم مختلفة، تجعلهن تبدين كالملكات.

وترصد "هُن" إطلالات ألرز الفنانات بحفلات العيد:

أنغام:

تألقت الفنانة أنغام، خلال حفلها بالسعودية، بفستان مبطن، تميز بقطعة فضية اللون شفافة، مرصعة بالفصوص اللامعة، بتوقيع المصمم اللبناني زياد نكد، مع تسريحة شعر انسيابية بسيطة، ومجوهرات ماسية.

نجوى كرم:

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تألقت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، بفستان أبيض طويلا "أوف شولدر" مزين بالـ"كشكشة"، وله وردة كبيرة عند الكتف، بتوقيع المصمم اللبناني جورج شقرا، وذلك خلال حفلها بدبي.

أصالة:

ارتدت الفنانة السورية أصالة، خلال حفلها بالسعودية، في أول أيام العيد، فستانا أخضر لامع بأكمام، من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، كما اعتمدت على الإكسسوار من الألماس، وتسريحة مرفوعة إنسيابية.

كما تألقت الفنانة السورية، خلال حفلها بالكويت، بقفطان مغربي أبيض اللون، مطرز بالذهبي، جاء بخامات الشيفون، بتوقيع المصممة الكويتية شريفة الغنيم.

واعتمدت على إكسسوار شعر باللون الذهبي.

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