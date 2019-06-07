خطوات سهلة وبسيطة لتطبيق "الهايلايتر" بطريقة احترافية

الهايلايتر من أبرز المستحضرات المستخدمة في تطبيق المكياج وأهمّها، إذ يساعد على إضاءة البشرة، كما يُبرز ملامح معينة من الوجه، ويعزّز جاذبيته بشكل ملحوظ، فإذا كنتِ تجهلين كيفية تطبيق الهايلايتر وتحتاجين بعض المعلومات عنه، إليكِ هذه الخطوات:

1. اختاري في المرحلة الأولى الهايلايتر ذا التركيبة المثالية لنوعية بشرتِك، ويُستحسن هنا إعتماد الهايلايتر بتركيبته الجافة أي البودرة للبشرة الدهنية، أمّا الهايلايتر بالتركيبة الكريمية فيُعتبر مثاليًّا للبشرة الجافة.

2. احرصي على اختيار هايلايتر بلون مثالي للون بشرتِك، ويفضّل اختيار اللون الأبيض أو البيج الفاتح للبشرة البيضاء، والهايلايتر بألوان الخوخي، والمشمشي أو الذهبي للبشرة السمراء أو الحنطية.

3. استخدمي الفرشاة المخصصة للهايلايتر بغية توزيع المستحضر ذي التركيبة الجافة، أمّا بالنسبة للمستحضر الكريمي فوزّعيه على الأماكن المحددة مستخدمة أصابعكِ.

4. تفادي تمامًا تطبيق الهايلايتر على كامل وجهِك، بل استخدميه لإضاءة وإبراز ملامح وأماكن محددة من وجهكِ بطريقة طبيعية وجذابة في الوقت عينه.

أين يمكنكِ تطبيق الهايلايتر؟

· الوجنتين: ضعي القليل من البلاشر عند منتصف وجنتيكِ وأعلى المنطقة المخصصة للبلاشر، كي تبدو وجنتاكِ أكثر إمتلاءً. كما يمكنكِ تنحيف وجنتيكِ من خلال تطبيق الهايلايتر عند آخر وجنتيك.

· منطقة العينين: طبّقي الهايلايتر تحت عظمة حاجبيكِ وعند زاوية العينين الداخلية، كي تبدو عيناكِ واسعتين.

· الشفاه: لا تترددي بوضع القليل من الهايلايتر عند منتصف شفتيكِ، كي تبدوان أكثر امتلاءً وجاذبية.

· الأنف: طبّقي الهايلايتر على جسر أنفكِ وجانبَيْه، كي يبدو أصغر وأكثر نعومة، واحرصي هنا على دمجه جيدًا مع كريم الأساس.

· الذقن: ضعي القليل من الهايلايتر وسط ذقنكِ بغية رفعه وجعله يبدو أكثر نعومة.

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